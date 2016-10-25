Кавазашвили: «Многие завидуют «Спартаку» и его духу»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили не считает, что в РФПЛ существует ненависть к команде. Однако ветеран уверен в присутствии зависти к красно-белым.

«Обвинять кого-то в ненависти к «Спартаку» — глупость полная. Команда делает очень многое, чтобы московский футбол развивался в лучшую сторону. Многие просто завидуют «Спартаку» и спартаковскому духу. Сейчас в команде Массимо Карреры нет ярко выраженных звезд, кроме Квинси Промеса, но все футболисты объединены духом. Их стиль игры соответствует высокому уровню «Спартака», который был лет 20-30 назад. После Дмитрия Аленичева у «Спартака» появилась система, которую Каррера не нарушает, и она дает плоды. Поэтому не стоит обращать внимание на отдельные высказывания о неких заговорах», – заявил Кавазашвили.