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Кавазашвили: «Многие завидуют «Спартаку» и его духу»

25 октября 2016, 15:42
17

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили не считает, что в РФПЛ существует ненависть к команде. Однако ветеран уверен в присутствии зависти к красно-белым.

«Обвинять кого-то в ненависти к «Спартаку» — глупость полная. Команда делает очень многое, чтобы московский футбол развивался в лучшую сторону. Многие просто завидуют «Спартаку» и спартаковскому духу. Сейчас в команде Массимо Карреры нет ярко выраженных звезд, кроме Квинси Промеса, но все футболисты объединены духом. Их стиль игры соответствует высокому уровню «Спартака», который был лет 20-30 назад. После Дмитрия Аленичева у «Спартака» появилась система, которую Каррера не нарушает, и она дает плоды. Поэтому не стоит обращать внимание на отдельные высказывания о неких заговорах», – заявил Кавазашвили.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
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narkozanos
1477399912
АХахах,где этот дух был против Ска-Хабаровского и АЕКА?решили на классе вальяжно типа вывезти эти два матча,но хрюшкам взяли и показали их уровень....
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alp
1477399934
у них там вспыхнула эпидемия свиного гриппа чтоли сегодня?
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vgarakh
1477400181
Смешно читать про дух.
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B_A_IV
1477400206
Спартак испустил свой дух....
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nik55
1477401544
как пишут про спартак ---сразу бегут кони-бомжи и разная шваль и давай лаять
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Диктор
1477402914
Полностью согласен со словами про зависть.Увы это недалекие людишки на которых просто не стоит обращать внимание.
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С-Пб on-line
1477403711
Дух-шептун в каждом матче проявляется
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за ЦСКА с 1980г
1477417897
Анзор,какой дух? Дух это когда в десятером против одиннадцати вытаскивают игру. Дух это когда с 0:2 как минимум 2:2. Дух это когда играют и побеждают в чемпе, в кубке,европе.. А дух в спартаке-это пока не дух ещё, а душок..
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Kollljan
1477425219
А посмотрим на их "дух" в матче с конями. У тех тоже с духаном все в порядке.
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Spiridonovich
1477459241
Наш флагман выигравший всё, что только возможно и продолжающий громить всех и вся, играющий постоянно в Европе, по своим титулам сильнейшая европейская команда, по заявлению Гинера. Но парадокс, на матчи ЦСКА народу ходит гораздо меньше, чем на Спартак. Смотреть, купленные нашим чемпионом игры, не интересно. Сейчас, Гинер довёл клуб до банкротства, до краха, корабль тонет. Скоро крысы побегут с корабля. Судя по СМИ, первым хочет навострить лыжи Слуцкий..
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