Анчелотти: «Селфи Косты? Может, в следующий раз мы сделаем фото вместе»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что достаточно спокойно смотрит на поступок полузащитника команды Дугласа Косты, который после гола в ворота менхенгладбахской «Боруссии» (2:0) в 8-м туре чемпионата Германии сделал селфи.

«Сейчас люди живут в эпоху социальных медиа. Конечно, мне хочется видеть игроков, сосредоточенными на игре. Но такие моменты могут иметь место. Коста показал хороший футбол, а матч стал для него первым после травмы.

Могу позволить ему такой поступок. Может, в следующий раз он решит и меня привлечь к селфи. Сделаем общее фото», – приводит слова Анчелотти канал Bild в YouTube.