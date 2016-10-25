Казаков: «Этот ЦСКА очень похож на поздний «Спартак» Романцева»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков дал свою оценку игровому состоянию ЦСКА.

«Этот ЦСКА очень похож на поздний «Спартак» Романцева. Он, безусловно, крепче: даже забивая в среднем гол за игру, «армейцы» идут в лидерах, не позволяя себе опуститься ниже определенного уровня. Схожесть в ином: в ощущении приближающегося конца империи, ощущении, что многолетний тренер, выжав из команды максимум, уже давно творит чудеса, работая с игроками, которые по совершенно разным причинам уже не могут соответствовать его уровню или уровню выдвигаемых им задач.

ЦСКА все еще побаиваются, и радость от побед над ним по-прежнему велика. Но вслед за проблемами в еврокубках потихоньку начинают накапливаться проблемы внутрироссийские. Во многом оттого, что лидеры просто не могут позволить себе взять короткую паузу и отдохнуть. Видно, что они дорожат своим именем, репутацией в профессиональной среде, и парадоксальным образом, играя на износ, делают иногда этим только хуже себе. ЦСКА слишком привык закладываться даже не на стабильность состава – на его незыблемость», – заявил Казаков.