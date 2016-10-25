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  • Казаков: «Этот ЦСКА очень похож на поздний «Спартак» Романцева»

Казаков: «Этот ЦСКА очень похож на поздний «Спартак» Романцева»

25 октября 2016, 12:08
17

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков дал свою оценку игровому состоянию ЦСКА.

«Этот ЦСКА очень похож на поздний «Спартак» Романцева. Он, безусловно, крепче: даже забивая в среднем гол за игру, «армейцы» идут в лидерах, не позволяя себе опуститься ниже определенного уровня. Схожесть в ином: в ощущении приближающегося конца империи, ощущении, что многолетний тренер, выжав из команды максимум, уже давно творит чудеса, работая с игроками, которые по совершенно разным причинам уже не могут соответствовать его уровню или уровню выдвигаемых им задач.

ЦСКА все еще побаиваются, и радость от побед над ним по-прежнему велика. Но вслед за проблемами в еврокубках потихоньку начинают накапливаться проблемы внутрироссийские. Во многом оттого, что лидеры просто не могут позволить себе взять короткую паузу и отдохнуть. Видно, что они дорожат своим именем, репутацией в профессиональной среде, и парадоксальным образом, играя на износ, делают иногда этим только хуже себе. ЦСКА слишком привык закладываться даже не на стабильность состава – на его незыблемость», – заявил Казаков.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Казаков Илья
Комментарии (17)
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Диктор
1477387083
Вывод один грядет КОНЕЦ ЦСКА.
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Диктор
1477387415
И не нужно позорить Романцевский Спартак сравнивая его с конями.
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Зарема лис
1477387665
Спартак даже в конце Романцевских времен играл намного лучше чем ЦГКА и в европе и в России.
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Алексей1988
1477390773
Какая разница что было 10-20 лет назад? Мы там живем?: Мы живем "сегодня". А сегодня ЦСКА выиграл ЛЕ, проходил в 1/4 ЛЧ. Несколько раз взял золото и кубок! А Спартак?! О чем речь? Давайте о Торпедо вспомним еще! А может Ротор? "Сегодня" ЦСКА играет везде и всегда, копит очки в таблицу кф уефа, а Спартак? А Спартак 0,5 очков в еврокубках, 1 ничья и 1 поражение. Там тоже видать заговори мистический против них )))))
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oyabun
1477390885
"..Оценивая мечи Хатори Ханза, сравнивай их с мечами НЕ Хатори Ханза" (Убить Билла). Нельзя сравнивать два таких совершенно разных, но одинаково Великих для Российского футбола клуба.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1477397160
Абсолютно уместное и точное сравнение. Как медленно умирал тогда "Спартак" при "долгоиграющем" Романцеве без свежей крови, так и ЦСКА при таком же Слуцком сейчас. Основная разница, на мой взгляд, лишь в том, что "Спартак" затянул с обновлением в основном из-за финансовых причин, а ЦСКА в большей степени из-за лёниной трусости, которая, чем дальше, тем больше и сильней.
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Black Giz
1477410508
Жаль что нет того ЦСКА, того Спартака, того Рубина, в конце концов. Но хорошо что есть нынешний Зенит, нынешний Краснодар.Таких бы команд с десяток вот был бы чемп. На зависть многим. Но, как говорится, если бы у бабки были усы...... К сожалению!
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