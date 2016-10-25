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  • «Фратрия» призвала болельщиков «Спартака» одеться на игру с ЦСКА в стиле 90-х

«Фратрия» призвала болельщиков «Спартака» одеться на игру с ЦСКА в стиле 90-х

25 октября 2016, 11:36
8

Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвало прийти болельщиков команды на игру 12-го тура РФПЛ с ЦСКА в одежде в стиле 90-х годов. Поединок состоится в субботу на «Открытие Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего!», – сказал кто-то из великих. В истории нашего «движа» огромное значение имеет сектор «Запад Б». Становление очень многих коллективов произошло именно там, именно в эпоху этой трибуны наш «движ» набирает фантастические обороты и масштабы!

На трибуне «Запад Б» не было случайных пассажиров, там не было тех, кто оказался за компанию или просто ради интереса. Чтобы только попасть на эту трибуну, нужно было пройти массу преград – от отсутствия билетов до вездесущих «мусоров» и контролеров. Многие, кто застал те времена, сейчас идеализируют «Запад Б» в плане поддержки команды, ведь там было все, чего нам сейчас зачастую так не хватает: вся основа на одном секторе, полная самоотдача каждого, агрессия и, конечно же, настоящий футбол.

29 октября «Спартаку» предстоит сложнейший и одновременно важнейший матч с ЦСКА. Настрой и поддержка игроков будут играть первостепенную роль в этот день – только мы сможем гнать «Спартак» вперед несмотря ни на что.

Братцы, давайте вспомним молодость! Вспомним то самое время на трибуне «Запад Б», когда мы прорывались на стадион через «мусорские» дубинки и автозаки. Когда мы орали все 90 минут, когда была связь трибуны и игроков и каждый из нас чувствовал Тихонова и его самоотдачу. Мы знали, что он играл не ради премиальных и контрактов, он играл для нас, он играл ради нас, и по-другому было нельзя.

Давайте вспомним молодость и на один матч превратим «Север» в «Запад Б», с его настроем и духом. Наденем свои бомберы и тяжелые ботинки, стряхнем пыль со старой розы, вспомним старые кричалки и подучим новые. И, самое главное, покажем молодежи, как это было, покажем, как надо любить Великий и Могучий московский «Спартак»! Чтобы каждый прочувствовал, что ОДИН – ЗА ВСЕХ и ВСЕ – ЗА ОДНОГО, и это не просто слова!

29 октября встречаемся на стадионе! Форма одежды – стиль 90-х. Настрой – БОЕВОЙ! Все на ДЕРБИ!», – написано в обращении.

Источник: Фратрия
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ВoВ
1477384867
ЦСКА нужна победа! Я лично за Спартак!!! Поддержи своих!!!
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Karrerim
1477385238
вот же петухи. капа, смерть врагам, берцы, отбитые на всю голову, кому они это предлагают? шакалы, только стайками и могут быть сильными
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alp
1477386281
вытянутые треньки с 3-мя полоскам, туфли и барсетка ))))
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Sylpheed
1477394680
Боты реально зачет. На мартинсы похожи. У меня до сих пор сохранились, не развалились, английская сборка)
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Sanloko
1477400266
вспомните, если ещё кто-то что-то помнит
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evgus
1477420375
топтать свиней,топтать)))
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