Шалимов: «Тревожит, что «Краснодар» мало забивает в последних играх»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подчеркнул, что не считает своей заслугой то, что было сделано в команде с момента, как он ее принял. Напомним, специалист был назначен исполняющим обязанности наставника 13 сентября.

«С изменением статуса ничего не изменилось. Я знал, что делать, хорошо знал ребят, видел, в каком состоянии находится команда, поэтому это никак не повлияло ни на тренировочный процесс, ни на общение с командой, ни на теоретические занятия, ни на отношение к тренировкам. Могу ли что-то уже назвать в «Краснодаре» своей заслугой? Нет. Заслуга – ребят.

Низкая результативность в последних матчах, конечно, волнует. Если мы забиваем раньше, то рассчитываем, что игра будет складываться намного легче. Второй гол по таким играм, как с «Амкаром», игру будет «закрывать». С «Арсеналом» и «Шальке» нам вообще не удалось забить. Это тревожит немного, скажем честно», – сказал Шалимов.