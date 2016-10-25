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    Лопетеги рассматривает кандидатуру Вильи на место в сборной Испании

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги подчеркнул, что не закрывает двери в национальную команду для нападающего «Нью-Йорк Сити» Давида Вильи. По словам наставника «красной фурии», экс-форвард «Валенсии» и «Барселоны» продолжает показывать высокий уровень игры.

    «Вилья остается активным футболистом и показывает высокий уровень игры. В будущем будет видно, сможет ли он вернуться в национальную команду. Мы следим за многими футболистами, которые претендуют на попадание в состав сборной. Наши двери открыты перед всеми», – сказал Лопетеги.

    Источник: Marca

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    25.10.2016 08:51
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