Гвардиола хочет видеть Берната в «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах левого защитника «Баварии» Хуана Берната, хорошо знакомого ему по работе в мюнхенской команде. Сумма сделки может составить 20 миллионов фунтов стерлингов. Испанец рассматривается в качестве замены Александару Коларову или Гаэлю Клиши.

Отмечается, что в трансферный список Гвардиолы также входит еще один оборонительный игрок немецкого гранда – Давид Алаба.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Бернат принял участие в трех поединках, записав в свой актив одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 18 миллионов евро.