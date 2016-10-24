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    Михаил Кержаков займет место в воротах «Зенита» в матче против «Оренбурга», Новосельцев – в центре обороны

    Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом». В стартовом составе хозяев выйдет голкипер Михаил Кержаков, в центре обороны появится Иван Новосельцев, а слева в защите будет действовать Евгений Чернов. У гостей с первых минут на поле выйдет Игорь Коронов, а на острие атаки будет действовать Артем Делькин.

    «Зенит»: М. Кержаков, Анюков, Ломбертс, Чернов, Новосельцев, Витсель, Гарсия, Мак, Жулиано, Дзюба, Кокорин.

    Запасные: Бабурин, Лодыгин, Жирков, Шатов, Юсупов, Маурисио, Могилевец, А. Кержаков, Джорджевич.

    «Оренбург»: Гутор, Андреев, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Померко, Нехайчик, Благо, Коронов, Делькин.

    Запасные: Руденко, Жунич, Бреев, Кацалапов, Шогенов, Воробьев, Батов, Ефремов, Бамба, Саная.

    Матч пройдет на стадионе «Петровский». Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: РПЛ

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    24.10.2016 18:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 24 октября 2016, 19:27

      Удачи Гутору и Нехайчику!! Беларусь с вами!!!

      -1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 24 октября 2016, 19:20

      луческо меняет одного на другого, а толку никакого

      0
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    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 24 октября 2016, 19:18

      Миша красавчег,думаю он сильнее Лодыгина на данный момент! Удачи!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 24 октября 2016, 19:15

      видать Лодыгин уже достал своими ляпами Луческу.. ничего.. пусть тренируется больше

      0
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      Рейтинг: +87

      Mack_Dan 24 октября 2016, 18:56

      Увидел состав Зенита на матч. Занервничал((

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 24 октября 2016, 18:55

      Новосельцева надо посмотреть... пас вроде хороший у него ..

      -3
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 24 октября 2016, 18:51

      Новосельцев - футболист не уровня Зенита.Конечно же на мой взгляд.

      0
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      ...
      Рейтинг: +439

      sold93 > shurik45 24 октября 2016, 19:50

      вот именно. надо было или Ростове оставаться или в Европу, а не на понижение в Зенит

      -3
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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 24 октября 2016, 18:42

      Ну и оборона у Зенита. А я еще на них поставил)

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 24 октября 2016, 18:38

      Удачи нашим

      4
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