КДК получил письмо от «Рубина» с просьбой отменить красную карточку Цакташа

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что ведомство получило письмо от «Рубина» с просьбой отменить красную карточку полузащитника клуба Мийо Цакташа, полученную игроком в матче 11-го тура РФПЛ против «Терека», в котором казанцы потерпели поражение со счетом 1:3.

«Пришло письмо за подписью генерального директора «Рубина» Ильгиза Фахриева. Клуб просит рассмотреть эпизод на ближайшем заседании, исправить ошибку судьи и отменить удаление Цакташа. В письме приводится аргументация эпизода, также «Рубин» приложил видеозапись», – сказал Григорьянц.