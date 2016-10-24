Подберезкин: «Мыслей о Европе нет, ведь я еще в «Краснодаре» ничего не добился»

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин высказался о перспективах игры в европейских чемпионатах. По словам футболиста, ему сначала нужно закрепиться в составе «быков».

«Выступать в европейском топ-чемпионате? Сначала я хотел бы стабильно играть в основе «Краснодара». Доказывать здесь свою состоятельность, приносить пользу команде. Это сейчас первое, к чему стремлюсь. «Краснодар» – сильный европейский клуб. Я вполне могу здесь добиваться каких-то серьезных результатов. Вот мы сейчас играем в Лиге Европы, и я не считаю, что в этом турнире мы кому-то уступаем. Мне в моей нынешней команде очень нравится. Поэтому мыслей о Европе пока нет. Я здесь еще толком ничего не добился», – сказал хавбек.