Павлюченко планирует стать тренером

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о своих планах на будущее. По его словам, он планирует закончить высшую школу тренеров.

«Все об этом спрашивают. Пока есть здоровье, буду играть. Смотря сколько денег заработаю. Если много заработаю, то ничем не буду заниматься. Если мало заработаю, то буду что-то искать (смеется). Это шутка. Посмотрим. Пока трудно сказать.

Вероятность, стать тренером? Может быть. Есть желание закончить высшую школу тренеров», – рассказал Павлюченко.

В текущем сезоне Павлюченко провел в составе «Урала» 11 матчей на поле. Он записал на свой счет три гола, а также четыре предупреждения.