Селихов: «Амкар» мог победить или сыграть вничью, если бы не пропустил необязательный гол»

Голкипер «Амкара» Александр Селихов после матча с «Краснодаром» отметил новый стадион соперника, а также рассказал о том, чего не хватило его команде для победы в этой встрече.

«Трибуны близко к полю? Нет, меня ничего не отвлекало. Я был сконцентрирован только на игре. Сам стадион – просто космос. Приятно играть на таких аренах. Респект Галицкому, что построил такой стадион.

Переломный момент случился в конце первого тайма, когда мы пропустили гол. А тот момент, где меня Джикия подстраховал, говорит о том, что мы бьемся на поле.

Был ли объективный шанс зацепиться за очки? Конечно, был. Мы могли победить или сыграть вничью. Если бы не пропустили необязательный гол, смогли бы увезти очки из Краснодара», – заявил Селихов.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Амкар» закончился со счетом 1:0.