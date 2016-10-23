Гаджиев: «Краснодар» был ближе к победе – он и победил»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча 11-го тура РФПЛ, в котором пермский клуб уступил «Краснодару» со счетом 0:1.

«Результат закономерен. «Краснодар» был ближе к победе – он и победил. Гол в добавленное время не так сильно повлиял на ход игры. Может быть, после него у нас прибавилось эмоций. Наши потери в составе? Нужно уметь играть без каких-то конкретных футболистов», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш Футбол».