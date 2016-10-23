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    Гаджиев: «Краснодар» был ближе к победе – он и победил»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча 11-го тура РФПЛ, в котором пермский клуб уступил «Краснодару» со счетом 0:1.

    «Результат закономерен. «Краснодар» был ближе к победе – он и победил. Гол в добавленное время не так сильно повлиял на ход игры. Может быть, после него у нас прибавилось эмоций. Наши потери в составе? Нужно уметь играть без каких-то конкретных футболистов», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2016 21:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 23 октября 2016, 22:17

      всё верно сказал , не убавить - не прибавить ...

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