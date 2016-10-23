Маслов: «Селихов является доказательством прогресса молодежи «Амкара»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал интерес «Лацио» к голкиперу Александру Селихову, а также отметил прогресс молодых футболистов пермского клуба.

«По очевидным причинам я не могу раскрывать подробности. Интерес итальянского клуба к нашему вратарю говорит о том, что наш уровень растет, и мы правильно работаем с молодежью. Прогресс многих из них очевиден. Селихов является доказательством этого.

Готов ли Селихов к участию в чемпионате мира? Трудно сказать, ведь вратарь – это деликатная роль. Несмотря на молодой возраст, у Селихова стальные нервы, он очень умен, он предрасположен к изучению иностранных языков. Он много работает. Александр мог бы войти в историю российского футбола. Если бы в свое время Акинфеев отправился в Европу, то стал бы сильнее. Сейчас такая возможность есть у Селихова.

Сотрудничество с «Лацио»? Пока все на уровне переговоров. На данный момент мы не заглядываем слишком далеко. Мы думаем о настоящем», – сказал Маслов.