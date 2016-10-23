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    Чугайнов считает, что ЦСКА победит «Локомотив» со счетом 2:1

    Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов сделал прогноз на матч 11-го тура РФПЛ между железнодорожниками и ЦСКА. По мнению Чугайнова, преимущество окажется на стороне армейцев и они победят 2:1.

    «ЦСКА победит «Локомотив» со счетом 2:1. У армейцев перед «Локомотивом» есть одно преимущество: пусть Лига чемпионов и занимает много сил, но футболисты привыкают играть на высоких скоростях. Поэтому в этом преимущество армейцев

    ЦСКА должен компенсировать потерю Еременко и Дзагоева, но тяжело будет заменить, особенно Дзагоева – это очень серьезная потеря. Но надо понимать, что у армейцев поставленная игра, и, возможно, футболисты, выходящие на замену, не так ярко себя проявляют, но все равно», – сказал бывший футболист сборной России.

    Источник: ТАСС

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    23.10.2016 13:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 октября 2016, 18:50

      И совершенно напрасно Чугайнов так считает, ага.

      1
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 23 октября 2016, 14:26

      Да ладно, будет скучнейший в истории матч и счет будет 0:0, если пеналя не будет)

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 23 октября 2016, 14:11

      Болелы Зенита и Спартака сегодня верят в Локо как никогда! )) А нам сам бог велел! Сегодня Локомотив победит и начнёт своё восхождение в турнирной таблице!

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 23 октября 2016, 13:52

      ...уже в своих не верит...
      ...а я верю в победу Локо...

      0
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