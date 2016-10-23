Засеев: «Уфа» в матче с «Ростовом» наиграла на победу»

Ну наиграли, а че не забили? Почему не выиграли? У вас преимущество синтетического газона, Ростов выставил наполовину второй состав, а вы кричите, что наиграли на победу? Наиграли,это когда выиграли! Через 2 дня нытье забудется, а результат останется!
Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев выразил неудовлетворение итоговой ничьей в матче с «Ростовом» (0:0) в рамках 11-го тура РФПЛ. По мнению футболиста, они наиграли в этой встрече на победу.
«Наиграли на победу, со мной, думаю, многие согласятся, но пока не получается дома порадовать болельщиков победой, хотя уже вторая подряд домашняя игра получается очень неплохой. Идеал – это когда ты выигрываешь и играешь хорошо, но у нас пока не получается. Мы либо обороняемся и выигрываем, либо играем хорошо, но не можем порадовать болельщиков», – заявил Засеев.