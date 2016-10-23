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    Засеев: «Уфа» в матче с «Ростовом» наиграла на победу»

    Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев выразил неудовлетворение итоговой ничьей в матче с «Ростовом» (0:0) в рамках 11-го тура РФПЛ. По мнению футболиста, они наиграли в этой встрече на победу.

    «Наиграли на победу, со мной, думаю, многие согласятся, но пока не получается дома порадовать болельщиков победой, хотя уже вторая подряд домашняя игра получается очень неплохой. Идеал – это когда ты выигрываешь и играешь хорошо, но у нас пока не получается. Мы либо обороняемся и выигрываем, либо играем хорошо, но не можем порадовать болельщиков», – заявил Засеев.

    Источник: Р-Спорт

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    23.10.2016 10:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 октября 2016, 12:18

      Ну наиграли, а че не забили? Почему не выиграли? У вас преимущество синтетического газона, Ростов выставил наполовину второй состав, а вы кричите, что наиграли на победу? Наиграли,это когда выиграли! Через 2 дня нытье забудется, а результат останется!

      2
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > Serjoga 24 октября 2016, 09:10

      Даже не половина, в основе вышло всего 4 человека главного состава!

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      Рейтинг: +144

      человек просто 23 октября 2016, 11:33

      Я болельщик Ростова но в данный момент я с тобой согласен.Уфа была лучше.Но Ростов-Атлетико справедливо ничья.Жизнь полна не справедливости.

      3
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      Рейтинг: +767

      товрос > человек просто 24 октября 2016, 10:46

      у РОСТОВА 3 игры на выезде+ лига чемпионов АТЛЕТИКО ,а ротацию делать некем,поэтому жизнь полна не справедливости!!!

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