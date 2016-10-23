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    Бубнов: «Потери существенно не влияют на игру «Спартака»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что потери «Спартаком» нескольких ведущих футболистов не влияют на результаты команды. Красно-белые в 11-м туре РФПЛ в гостях выиграли у «Урала» (1:0).

    «Все думали, что «Спартак» потерял двоих футболистов, а перед игрой выяснилось, что троих. Причем, на сегодняшний день, ведущих. Не стоит забывать, что Глушаков — это капитан команды. То, что красно-белые сумели не потерять очки в таких условиях, говорит о высокой конкуренции в составе. Чем она выше, тем меньше такие потери влияют на результат.

    В чем «Спартак» прибавил, так это в командных оборонительных действиях. Здесь они и прессингуют, и играют плотно, и создают серьезные помехи сопернику при попытках начала атаки. Матч в Екатеринбурге продемонстрировал, что какие бы потери у «Спартака» не были, по крайней мере, в группе атаки, он может провести если не полноценные, то замены, которые существенно на его игру не повлияют», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    23.10.2016 09:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 октября 2016, 14:04

      Даже Бубен и тот за Спартак стал высказываться-чтоб тебя.......................

      1
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 23 октября 2016, 09:58

      В этом и появляется класс команды. Не зависить от нескольких выпавших из обоймы игроков. Что и подтвердил Спартак своей победой над Уралом.

      5
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      Рейтинг: +33561

      oyabun > VVM1964 23 октября 2016, 15:32

      Как это 1 удар в створ ворот? Это тот, что завершился голом? А как же еще 2 незасчитанных гола? Как то у тебя с арифметикой нелады, друже. А насчет усиления, я всегда говорил, жаден Федун, и потому играть некому, когда самые сильные игроки ломаются. Слишком коротка скамейка запасных

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