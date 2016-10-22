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    Клюев: «Антон Миранчук получит свой шанс в основном составе «Локомотива»

    Тренер молодежной команды «Локомотива» Денис Клюев уверен, что хавбек железнодорожников Антон Миранчук обязательно получит шанс закрепиться в основном составе команды. В настоящее время игрок выступает на правах аренды в «Левадии» и вернется в стан красно-зеленых в конце нынешнего года.

    «Я знаю одно, что Алексей и Антон Миранчуки – очень талантливые ребята. Согласен, что они очень интересные игроки. Я думаю, что шанс Антону будет предоставлен, а как он его использует и проявит ли себя, сможет ли он закрепиться в основной команде... То, что шанс будет предоставлен, это однозначно», – сказал Клюев.

    Источник: Р-Спорт

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    22.10.2016 18:34
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