Шемберас: «Надеюсь, что запрещенный препарат мог попасть в организм Еременко случайно»

Бывший полузащитник ЦСКА Дейвидас Шемберас поделился мнением о возможном употреблении допинга хавбеком московского клуба Романом Еременко. Напомним, ранее 29-летний финн был отстранен от футбольных матчей на 30 дней.

– Есть мысли, что же произошло с Еременко?

– Никто ничего не знает. Все молчат, а догадки строить не хочется. Надеюсь, что запрещенный препарат мог попасть в организм Романа случайно. Не хочется, чтобы ЦСКА терял такого футболиста, и он продолжил выступление за клуб и сборную.