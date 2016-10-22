«Динамо» дома сыграет с аутсайдером ФНЛ «Соколом» в матче 18-го тура

22 октября состоится матч 18-го тура ФНЛ, в котором «Динамо» примет «Сокол». Москвичи продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице, а вот саратовская команда находится в зоне вылета.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!