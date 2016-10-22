Гаттузо: «Мне нравится то, что делает тренерский штаб Монтеллы»

Бывший футболист «Милана» Дженнаро Гаттузо доволен формой команды в последних матчах. Напомним, что на данный момент миланский клуб занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

«В «Милане» сейчас собрана молодая команда. Мне нравится то, что делает тренерский штаб Монтеллы. Все его команды знают, как нужно вести себя на поле. Это, безусловно, идет ему в плюс. Нельзя сказать, что в этом сезоне команда достойна завоевания скудетто, но она однозначно выглядит лучше, чем в последние годы», – сказал он.