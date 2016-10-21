Маслов: «Лацио» изучает Селихова, об интересе «Зенита» знаю только из прессы»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал о возможном трансфере вратаря Александра Селихова. Напомним, игроком интересуется «Лацио».

– Мы контактировали с представителями итальянского клуба. Они заинтересовались кандидатурой Селихова. Изучают вратаря – не просто со спортивной точки зрения, но и ментальной. Смотрят видео. Есть основания полагать, что Селихов – один из тех трансферных целей, которую ставят перед собой итальянский клуб.

– Из «Зенита» нет официального предложения?

– Об интересе «Зенита» знаю только из прессы. У меня нет ощущения, что в Селихове заинтересованы российские клубы. Ажиотаж поднят ненормальный. Вратаря продает вся страна, кроме «Амкара». На сегодня нет ни одного интересанта, кроме «Лацио».

– Называется цифра, которую хочет получить «Амкар» – 400 миллионов рублей.

– Чтобы говорить о деньгах, нужно иметь предложение. Все цифры на сегодня – вымышленные.

– Вы контактировали с представителями Селихова?

– Игрок принадлежит клубу. Подписывал его клуб, контактируя непосредственно с ним. По всем вопросам напрямую с ним, – сказал Маслов.