Орлов: «У Селихова нет суперспособностей. «Зениту» нужно брать голкипера классом выше»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал интерес «Зенита» к голкиперу «Амкара» Александу Селихову.

– Голкипера «Амкара» Селихова активно сватают в Питер.

– Я пока прочитал про интерес к нему со стороны «Лацио».

– Ранее писали про возможный переезд в «Зенит».

– Все решает тренерский штаб. Всю селекционную политику определяет Луческу. Надо согласовывать с ним. Селихов? Вы знаете, я не думаю, что он талантливее Лодыгина. Не превосходит его. Если уж брать, то голкипера выше классом. Пока я не увидел у него суперспособностей. Разве он такой прыгучий? Да, он моложе. Это плюс. Но все решает главный тренер.