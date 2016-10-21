Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Зенит» намерен приобрести 19-летнего бразильца из «Сантоса»

    Полузащитник «Сантоса» Тиаго Майя попал в сферу интересов «Зенита». 19-летнего футболиста в составе сине-бело-голубых желает видеть лично главный тренер петербургской команды Мирча Луческу. Румынский специалист считает, что бразилец способен заменить Акселя Витселя, который зимой может уйти в «Ювентус».

    «Луческу следил за Тиаго Майя еще тогда, когда возглавлял донецкий «Шахтер». Талантливый полузащитник ярко выступал за юниорскую и молодежную сборные Бразилии, чем привлек внимание опытного специалиста. Луческу известен своей работой с молодыми бразильскими футболистами, которые под его руководством превращаются в звезд мирового уровня — те же Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо — все эти игроки сумели раскрыть свой талант под тщательным присмотром Луческу. Майя прежде всего рассматривается тренером в качестве сменщика Акселя Витселя, который с большой долей вероятности покинет клуб, если не в зимнее, то в летнее трансферное окно», – рассказал источник, близкий к «Зениту».

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2016 13:06
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 21 октября 2016, 21:59

      Вполне оптимальный вариант, не чернокожий, значит можно ждать в Зените)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq 21 октября 2016, 17:31

      Луческу-знаток молодых перспективных бразильских футболистов!!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 21 октября 2016, 16:22

      Луческу говно брать не будет.... если есть интерес, значит игрок стоющий

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 21 октября 2016, 15:16

      Неплохой игрок луческо сделает из него второго фернанадиньо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 15:07

      ну Луческу молодца если молодых подтянет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 21 октября 2016, 14:57

      А вот это правильно. Луческу с молодёжью работать умеет, а Витсель уже давно в мыслях Питер покинул. Да и Нобоа тогда возможно не тронут. Тем более Зениту надо научиться не только за дорого покупать, но и продавать футболистов, а Мирча их этому научит. Ждём в зимнее трансферное окно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Stepanida 21 октября 2016, 14:55

      а вратаря Зенит не намерен приобрести?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 21 октября 2016, 14:39

      С приходом Луческу, сейчас должна появляться талантливые игроки (бразильцы). У него чуйка на них. Желаю удачи Зене и Луческу.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      19element87 21 октября 2016, 13:13

      Интересно что за фрукт)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11