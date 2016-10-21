Орлов: «Зенит» играл слишком вальяжно, спокойно, размеренно»

Известный российский спортивный комментатор Геннадий Орлов выступил с резкой критикой игры, которую показал «Зенит» в матче Лиги Европы с «Дандолком».

«Только жизнь заставила «Зенит» в Ирландии включиться и выиграть матч. Когда припирает, ресурсов для победы у «Зенита» хватает. Игра с «Дандолком» очень похожей на встречу с «Маккаби» получилась. Мобильности у «Зенита» не было. Слишком вальяжно, спокойно, размеренно петербуржцы начали игру – конечно, не подобает лидеру так играть. Чересчур академично зенитовцы все делали.

И ведь уже в первом тайме ирландцы могли наказать: был удар головой, игрок «Дандолка» попал в Лодыгина. А если бы в угол! И потом при счете 0:1 во втором тайме был такой же момент, когда мяч попал в штангу. Прозевали центральные защитники эти эпизоды.

Центральная зона у «Зенита» большие вопросы вызывает: неуверенная игра и просто множество ошибок. Не хватает концентрации, формы – то ли не набрали ее игроки обороны, то ли и не наберут, здесь вывод сделать сложно.

Игра в обороне по сравнению с прошлым сезоном намного слабее у «Зенита». Выпал, казалось бы, только один игрок – Гарай. А оказалось, что это настолько существенно. Сейчас-то «Зенит» в Лиге Европы играет с теми, кто заведомо слабее, а дальше, в плей-офф, уже ведь возможны клубы уровня «Манчестер Юнайтед».

Мирча Луческу старается делать остроатакующую команду, которая и на выезде в Европе без проблем может по паре мячей забивать. Но для меня в Ирландии показателем стал Дзюба: он не был подвижен, как умеет. В подготовке к матчам зенитовцам точно нужно разбираться. «Зенит» спасся – в этом молодцы. Но проблем у команды осталось не меньше. Когда ситуация не давала выбора, наша команда вон как забегала, заиграла, какие комбинации пошли! А забили один мяч, второй – и снова успокоились. Это психология, а в головы игрокам залезть ой как трудно.

Результатом, конечно, можно быть довольными. Но очень по-разному зенитовцы выглядели на поле, поэтому полного удовлетворения от игры нет», — сказал Орлов.

Матча третьего тура группового этапа Лиги Европы «Дандолк» – «Зенит» закончился со счетом 1:2.