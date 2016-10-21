Гендиректор «Амкара»: «Никакой конкретики от «Лацио» по Селихову пока нет»

«Амкар» ждет конкретного предложения от итальянского «Лацио» о покупке вратаря Александра Селихова.

«Лацио» интересуется Селиховым. Мы рассматриваем это предложение, но пока никакой конкретики. Мы можем расстаться с любым из наших футболистов, вопрос цены. Семь миллионов евро? Вот эту цифру не могу прокомментировать. Не понимаю, откуда она взялась», – заявил генеральный директор пермского клуба Игорь Резвухин.

В текущем сезоне 22-летний голкипер сыграл все 10 матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил пять мячей. На его счету семь «сухих» матчей.