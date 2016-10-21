Кан: «Анчелотти делает ставку только на одну тактическую схему»

Экс-вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан выступил с критикой игровой схемы главного тренера клуба Карло Анчелотти.

«Анчелотти постоянно использует схему 4-3-3. Будь я на месте тренера соперников, то я бы знал, к чему должен готовиться и как мог бы играть против них. Анчелотти делает ставку именно на эту схему.

Но есть же и другой метод: он заключается в том, что тренер приходит в клуб и выясняет, насколько игроки соответствуют его ожиданиям», – приводит слова Кана ZDF.

После семи туров «Бавария» занимает первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 17 очков.