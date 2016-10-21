Лига Европы. «Олимпиакос» разгромил «Астану», «Янг Бойз» одолел АПОЭЛ благодаря хет-трику Оаро

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Олимпиакос» не оставил шансов «Астане», одержав победу со счетом 4:1. Дубль в составе победителей на свой счет записал Себа.

В другой встрече вечера «Янг Бойз» благодаря хет-трику Гийома Оаро одержал волевую победу над АПОЭЛом – 3:1.

Лига Европы. Групповой этап. Группа В. 3-й тур

Олимпиакос (Греция) – Астана (Казахстан) – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Фигуейрас, 25; 2:0 – Эльюнусси, 33; 3:0 – Себа, 34; 3:1 – Кабананга, 54; 4:1 – Себа, 65.

Янг Бойз (Швейцария) – АПОЭЛ (Кипр) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Эфрем, 14; 1:1 – Оаро, 18; 2:1 – Оаро, 50; 3:1 – Оаро, 82 (с пенальти).

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