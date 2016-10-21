Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Тобиас Штилер (Оберхаузен)
Материалы

Олимпиакос - Астана

20.10.2016, Четверг, 22:05 мск Пирей, стадион Георгиос Караискакис Лига Европы, 3 тур Олимпиакос - Астана
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. АПОЭЛ 6 4 0 2 8:6 +2 12
2. Олимпиакос 6 2 2 2 7:6 +1 8
3. Янг Бойз 6 2 2 2 7:4 +3 8
4. Астана 6 1 2 3 5:11 -6 5
...
  • Читайте нас: 