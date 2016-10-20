Лига Европы. «Шахтер» забил пять безответных голов «Генту», «Коняспор» поделил очки с «Брагой»

В матче 3-го тура группы Н Лиги Европы «Шахтер» на своем поле не оставил шансов «Генту», отправив в ворота соперника пять безответных мячей – 5:0.

В другой встрече «Коньяспор» обменялся голами с «Брагой» и сыграл вничью – 1:1.

Лига Европы. Групповой этап. Группа H. 3-й тур

Шахтер (Украина) – Гент (Бельгия) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Коваленко, 12; 2:0 – Феррейра, 30; 3:0 – Бернард, 46; 4:0 – Тайсон, 75; 5:0 – Малышев, 85.

Коньяспор (Турция) – Брага (Португалия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Милошевич, 9; 1:1 – Хассан, 55.

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