Чемпионшип. «Хаддерсфилд» уступил «Престону», «Кардифф» и «Шеффилд Уэнсдэй» сыграли вничью

В матче 13-го тура Чемпионшипа «Престон» переиграл «Хаддерсфилд» со счетом 3:1. За победителей забивали Том Кларк, Алекс Баптисте и Пол Галлахер, в составе «Хаддерсфилда» отличился Наки Уэллс.

В другой встрече тура «Кардифф» поделил очки с «Шеффилд Уэнсдэй».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 13-й тур

Престон – Хаддерсфилд – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кларк, 6; 2:0 – Баптисте, 42; 3:0 – Галлахер, 53; 3:1 – Уэллс, 83.

Кардифф – Шеффилд Уэнсдэй – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Уиттингем, 9; 1:1 – Пьюдил, 55.

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