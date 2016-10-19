Селихов: «У меня нет информации насчет итальянского клуба. Будет предложение – будем думать»

Вратарь «Амкара» Александр Селихов прокомментировал информацию о том, что им интересуется клуб из Италии. Об этом ранее сообщал исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов.

«Не знаю, насколько это правда. У меня никакой информации на этот счет нет. Будет конкретное предложение – будем думать. Больше сказать нечего. Я сосредоточен на «Амкаре», и все мои мысли только здесь», – сказал Селихов.

Напомним, также появлялась информация о том, что «Зенит» готов заплатить за голкипера семь миллионов евро.