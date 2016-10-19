Селиховым интересуется итальянский клуб

Вратарь «Амкара» Александр Селихов попал в сферу интересов клуба из Италии. Об этом рассказал исполнительный директор пермяков Денис Маслов, комментируя информацию о возможном переходе голкипера в «Зенит» за семь миллионов евро.

«У меня такой информации нет. Если сделка и состоится, то при условии, что один клуб договорится с другим. При этом не факт, что одним из этих клубов будет «Зенит», и не факт, что вообще российский.

У нас есть информация, что Селиховым заинтересовались за рубежом, из Италии. Клуб солидный, но официального предложения нет», – сказал Маслов.

Также он отказался разглашать сумму отступных за Селихова.

«Контракт не предусматривает разглашения. Но то, что Селихов остается в «Амкаре», несмотря на все слухи, предполагает конкретный ответ на этот вопрос.

Те, кто хочет нам предложить семь миллионов евро, могут позвонить в клуб. А вообще, «Амкар» будет очень доволен, если Селихов останется у нас и доиграет свой контракт до конца».