Кузьмин: «В ближайшее время я приступлю к тренировкам с командой»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин, восстанавливающийся от травмы, заявил, что в ближайшее время приступит к тренировкам с командой. Напомним, футболист из-за повреждения пропустил чемпионат Европы 2016 года во Франции, а также старт нынешнего сезона РФПЛ.

«Восстановление идет по плану, выполняю, что говорили доктора. Загадывать не хочется, но, по словам нашего физиотерапевта, в ближайшее время я приступлю к тренировкам с командой.Изначально думали, что у меня был поврежден мениск, а на самом деле, когда врачи залезли в сустав, то выяснилось, что помимо мениска есть еще и повреждение хряща. Так что все сложно», – сказал 35-летний крайний защитник.