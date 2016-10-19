Липпи на днях возглавит сборную Китая

Новым главным тренером сборной Китая может стать итальянце Марчелло Липпи, сообщает Corriere Dello Sport. В ближайшее время может состояться официальная презентация наставника – стороны находятся на финальной стадии согласования условий контракта. Напомним, что 12 октября этот пост покинул Гао Хунбо, под руководством которого команда набрала одно очко в четырех матчах третьего отборочного раунда чемпионата мира-2018.

Липпи ранее имел предложение от китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» с отличными условиями контракта, по которому он мог бы стать самым высокооплачиваемым тренером мира. Стоит отметить, что специалист уже успел поработать в Китае – он возглавлял клуб «Гуанчжоу Эвергранд» с 2012 по 2015 год. Причем, четыре последних месяца он выступал в качестве технического директора. Его клуб трижды выиграв чемпионат Китая, а также Лигу чемпионов АФК-2012.