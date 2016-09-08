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    Липпи может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд» и стать самым высокооплачиваемым тренером мира

    Бывший наставник сборной Италии Марчелло Липпи может вернуться в Китай. В услугах 68-летнего тренера нуждается «Гуанчжоу Эвергранд», который готов предложить специалисту контракт, по условиям которого он заработает 60 миллионов за три года.

    Таким образом, Липпи может стать самым высокооплачиваемым тренером мира, если возглавит китайский клуб.

    Напомним, что итальянец уже тренировал «Гуанчжоу Эвергранд» с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда три раза победила в Суперлиге, а также выиграла Кубок Китая и Азиатскую Лигу чемпионов.

    Источник: Corrieredellosport

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    08.09.2016 12:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 сентября 2016, 16:16

      Долбануться... Вот где нужен финансовый фейрплей, а не крахоборить на командах типо Краснодара и Ростова...

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 8 сентября 2016, 13:43

      Китай снова разбрасывается деньгами!

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ 8 сентября 2016, 12:38

      каждый китаец кинет по пол бакса тренеру на зарплату, и собереться 60 лимонов

      0
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