Гвардиола: «Если я звоню игроку «Барселоны», то потому что он не играет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который работал ранее в «Барселоне», опроверг слухи о своем желании приобрести прошедшим летом сразу нескольких игроков каталонского клуба.

«Травма Месси? Я счастлив, что он снова на поле. Без сомнения, это лучший футболист «Барселоны».

Трансферы? Я звонил Тияго Алькантаре во времена своей работы в «Баварии». Его агентом был мой брат и сказал мне, что он очень хочет иметь игровую практику. Около трех лет назад я звонил Неймару, разговаривал о его переходе в «Барселону». Меня об этом попросил Росель.

Что касается летнего трансферного окна, то я не пытался купить ни Месси, ни Неймара, ни Суареса, ни Иньесту, как об этом ходят слухи. Не звонил им. Но узнал, что тер Штеген хочет иметь игровую практику, и позвонил ему. Если я иногда звоню одному из игроков «Барселоны», то потому что он не играет», – рассказал Гвардиола.