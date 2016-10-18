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  • Рыжиков: «Если после «Рубина» контракт предложит «Бавария» или «Реал» – поеду. Если нет – перейду в «Нефтехимик»

Рыжиков: «Если после «Рубина» контракт предложит «Бавария» или «Реал» – поеду. Если нет – перейду в «Нефтехимик»

18 октября 2016, 14:35
22

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о своих дальнейших планах, а также высказал мнение о молодых футболистах, отказывающихся ехать в Европу.

«Карьеру я не заканчиваю, но 36 лет – это уже серьезный возраст даже для вратаря. Да, я только 8 лет играю в высшей лиге, но и они дорого стоили мне, моему здоровью. Пока удается держать себя в форме, а дальше посмотрим. Если новый контракт предложит «Рубин», то первое место будет для него. А если нет… Ну, если только в «Баварию» или в «Реал» поеду. А так в «Нефтехимик» поеду – в Нижнекамск.

Не думаю, что молодые футболисты поступают правильно, отказываясь от интересных вариантов в Европе, оставаясь в России из-за денег. Это уже проблема воспитания. Вот я бы с удовольствием и за «пол-ляма» съездил. Хотя бы нюхнуть того порошка, английского. То есть духом настоящего английского футбола пропитаться, я хотел сказать», – заявил страж ворот.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Рубин Рыжиков Сергей
Комментарии (22)
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Totti11
1476791186
Серёга, а ну признавайся!!? Порошка то аглицкого, нюхнул поди уже ? :)
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Мясной Упырь
1476791263
А жена бы тебе сказала. Где остальные бабули...я привыкла к двум муликам....а тут только половина одного.......
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Ker0s
1476792859
Братан, едешь в Нижнекамск.
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momwig_
1476794588
Про порошок - это оговорочка... )) Что-то они там в Рубине нюхают. Бавария, Реал... ху из мистер Рыжикофф?
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woyser
1476796575
Лучше в Нидерланды езжай, травки там дёрни, английский порошок из индийского чая делают.
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alexis02lion
1476800540
Весёлый парень. За это его все и любят. И в сборной шутил, и в Рубине всегда. И объективно всё оценивает. Немного позитивного юмора про большие клубы и немного чёрного, так как реально в Татарстане все доигрывают в Нефтехимике. Хотя в ФНЛ и получше команда найдётся, для такого вратаря уж точно, а то кто из новичков подберёт кто в РФПЛ прорвётся. А вообще дольше оставаться в Рубине, так как по сути адекватной и объективной замены ему в команде нет.
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BoltCX
1476802795
Он наверное нюхнул порошка английского перед тем, как интервью давать))
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иван маташов
1476808694
блаблабла
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Romantic2010
1476808723
хм
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Обер-КанцлерЪ
1476810465
Ещё вариант заголовка, чтоб сделать новость более рейтинговой: "Рыжиков угрожает Рубину уйти в Нефтехимик свободным агентом, если его немедленно не отпустят в Баварию или Реал" !
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