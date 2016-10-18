Рыжиков: «Если после «Рубина» контракт предложит «Бавария» или «Реал» – поеду. Если нет – перейду в «Нефтехимик»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о своих дальнейших планах, а также высказал мнение о молодых футболистах, отказывающихся ехать в Европу.

«Карьеру я не заканчиваю, но 36 лет – это уже серьезный возраст даже для вратаря. Да, я только 8 лет играю в высшей лиге, но и они дорого стоили мне, моему здоровью. Пока удается держать себя в форме, а дальше посмотрим. Если новый контракт предложит «Рубин», то первое место будет для него. А если нет… Ну, если только в «Баварию» или в «Реал» поеду. А так в «Нефтехимик» поеду – в Нижнекамск.

Не думаю, что молодые футболисты поступают правильно, отказываясь от интересных вариантов в Европе, оставаясь в России из-за денег. Это уже проблема воспитания. Вот я бы с удовольствием и за «пол-ляма» съездил. Хотя бы нюхнуть того порошка, английского. То есть духом настоящего английского футбола пропитаться, я хотел сказать», – заявил страж ворот.