«Сокол» нашел деньги на игру против «Динамо», но судьба клуба остается неясной

Директор «Сокола» Алексей Потапов заявил, что клуб нашел финансы на выездную игру очередного тура ФНЛ против «Динамо», но при этом судьба клуба неясна. Напомним, ранее появилась информация, что футболисты саратовского клуба могут бойкотировать тренировки из-за задолженности по зарплате.

«На «Динамо» деньги мы нашли, игра состоится. Кое-какие шаги для стабилизации ситуации в команде предпринимаются, конкретная информация появится в четверг вечером, когда состоится встреча в правительстве по поводу нашей судьбы. Пока идет положительная динамика, скажем так. Ни о каких бойкотах сейчас не идет речь», – заявил Потапов.

На данный момент «Сокол» занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ.