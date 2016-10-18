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    Газзаев назвал свою символическую сборную 10-го тура РФПЛ

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев составил символическую сборную по итогам 10-го тура РФПЛ. Специалист включил в список по три игрока «Зенита» и ЦСКА.

    Селихов («Амкар»), Анюков, («Зенит»), Василий Березуцкий, (ЦСКА), Игнашевич, (ЦСКА), Набиуллин, («Рубин»), Глушаков, («Спартак»), Натхо, (ЦСКА), Жулиано, («Зенит»), Шатов, («Зенит»), Рочина, («Рубин»).

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2016 11:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 октября 2016, 15:09

      Газзаев и сам стал чисто символическим персонажем. Вместо того, чтобы составлять символические сборные, лучше бы занялся тренерским делом

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > APchelov 19 октября 2016, 05:16

      ваш же мутко не дает ему делом заниматься

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      Рейтинг: +642

      somn > кузнецов артем 19 октября 2016, 09:57

      Мутко не наш, он общий.

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