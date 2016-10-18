Газзаев назвал свою символическую сборную 10-го тура РФПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев составил символическую сборную по итогам 10-го тура РФПЛ. Специалист включил в список по три игрока «Зенита» и ЦСКА.

Селихов («Амкар»), Анюков, («Зенит»), Василий Березуцкий, (ЦСКА), Игнашевич, (ЦСКА), Набиуллин, («Рубин»), Глушаков, («Спартак»), Натхо, (ЦСКА), Жулиано, («Зенит»), Шатов, («Зенит»), Рочина, («Рубин»).