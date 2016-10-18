Тошич: «Таблица примет нормальный вид, когда ЦСКА выиграет у «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал лидерство «Спартака» в чемпионате дополнительной мотивацией для армейцев в преддверии их очного противостояния в 12-м туре РФПЛ.

«Уже предвкушаю матч со «Спартаком». Это самая красивая игра в чемпионате, самая яркая. Как «Партизан» – «Црвена Звезда» в Сербии. Каждый футболист мечтает в таких битвах поучаствовать. Лидерство красно-белых — отличная дополнительная мотивация победить в дерби. Тогда таблица примет нормальный вид – ЦСКА снова займет первую строчку», – заявил Тошич.