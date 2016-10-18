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  • Тошич: «Таблица примет нормальный вид, когда ЦСКА выиграет у «Спартака»

Тошич: «Таблица примет нормальный вид, когда ЦСКА выиграет у «Спартака»

18 октября 2016, 09:42
41

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал лидерство «Спартака» в чемпионате дополнительной мотивацией для армейцев в преддверии их очного противостояния в 12-м туре РФПЛ.

«Уже предвкушаю матч со «Спартаком». Это самая красивая игра в чемпионате, самая яркая. Как «Партизан»«Црвена Звезда» в Сербии. Каждый футболист мечтает в таких битвах поучаствовать. Лидерство красно-белых — отличная дополнительная мотивация победить в дерби. Тогда таблица примет нормальный вид – ЦСКА снова займет первую строчку», – заявил Тошич.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Тошич Зоран
Комментарии (41)
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товрос
1476773383
не знаю насчет таблицы,но кони дрюкнут СПАРТАК
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moskowcity-petrv
1476773839
Вы локомотив обыграйте а потом и мечтайте)
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Alexs1997
1476774321
Сосете всем ЦСКА УЕБКИ!
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ewgen1986
1476776509
Я бы не был так уверен в победе, Спартак сейчас тоже может играть хорошо.
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BANNIKOV1970
1476777156
кони могут в стойло зайти
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Спартак-воин
1476777493
А чего это конь такой самоуверенный ? Овса с допингом хапнул ?
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alexis02lion
1476787257
Во-первых, слишком самоуверен. Во-вторых, плотность большая и не факт что даже их победа в дерби гарантия первого места для конюшни. В-третьих, будет ещё игра и другое не менее интересное дерби, а то Локо явно на ЦСКА также настроится с большой мотивацией. В-четвёртых, своим междусобойчиком гарантирует первое место Питеру, видимо у него проблемы с арифметикой коли он не видит что у Зенита сейчас больше очков чем у них самих. Так что пусть мечтает дальше. А сербское дерби круче, ведь там сейчас Божович.
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GoldPlayFIFARus9
1476791254
Тихо,Тошич,тихо.Не говори так,а то спартачи подумают что вы заранее уже купили судью и начнут ныть уже до матча,и уж тем более не дай бог вам выиграть или чтобы был пенальти)))))))))
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BANNIKOV1970
1476792257
таблица примет нормальный вид когда вы отправитесь вслед за динамо и ещё прихватите с собой зинку
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Тraumtanzеr
1476792443
Пососешь.
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