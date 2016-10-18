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    Ломбертс: «Зенит» станет чемпионом, если продолжит играть так, как сейчас»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс после победы над «Уралом» выразил уверенность, что петербургский клуб способен завоевать чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    — Момент, когда вы спасли ворота «Зенита», стал ключевым в игре с «Уралом»?

    — Это один из ключевых эпизодов. Были голы, хорошие возможности забить еще. Если бы «Урал» сравнял, ситуация стала бы непростой. При счете 1:1 игра бы совершенно изменилась. Здорово, что в конце матча мы смогли забить второй гол. После него можно было чуть-чуть расслабиться. Я счастлив, что смог выбить мяч с линии и спас команду.

    — Вы оказались в нужное время в нужном месте. Это опыт?

    — Да, это было действительно нужное место и нужное время. Не так уж сложно подставить ногу и вынести мяч с линии, но если бы я чуть опоздал, «Урал» смог бы сравнять счет.

    — Вы стали получать больше игрового времени. Настроение улучшилось?

    — Конечно! Мне действительно было невесело сидеть на скамейке и не получать ни секунды на поле. Это нормально. Ни один профессиональный футболист не будет счастлив, оказавшись в запасе. Спросите любого игрока и от ответит вам, что хочет играть. В то же время я уважаю выбор тренера. Изо всех сил работал на тренировках, верил в себя и ждал шанса. Надеюсь, смогу играть и дальше.

    — Позади треть чемпионата. Сможете подвести главные промежуточные итоги для «Зенита»?

    — Если у тебя на финише больше шестидесяти очков, ты можешь претендовать на победу в чемпионате России. Сейчас у нас 22 очка после трети дистанции. Это неплохо. Но «Спартак» и ЦСКА рядом, они наши главные конкуренты. Красно-белые, ко всему прочему, не играют в Европе. Нам нужно быть очень внимательными и стараться побеждать в каждом матче. Если продолжим играть как сейчас — станем чемпионами.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.10.2016 00:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 октября 2016, 15:27

      ЕСЛИ, ЕСЛИ, ЕСЛИ...
      Неубедительное словечко. Играйте, как умеете играть, и будете чемпионами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 18 октября 2016, 08:41

      ПРибавлять нужно, особенно в обороне...

      6
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 октября 2016, 08:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит будет чемпионом России, если судьи не бросят их тащить на
      первое место.

      -5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 октября 2016, 02:34

      Ну-ну, будем посмотреть.

      -1
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