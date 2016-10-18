Селихов: «Мне очень нравится «Малага». Можно сказать, это моя мечта»

Голкипер «Амкара» Александр Селихов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита», а также признался, что мечтает выступать в Испании за «Малагу».

«Приятно», когда тобой интересуются именитые клубы. Но я уже устал отвечать на эти вопросы. Нужно спрашивать у руководителей клубов. Эмоции от этих разговоров у меня положительные, хотя понятно, что написать могут что угодно. Мне приятно, но не более того. Не секрет, что «Амкар» не является богатым клубом. Если «Амкар» посчитает нужным меня продать, это может случиться.

Какие у меня предпочтения среди иностранных клубов? Мне очень нравится «Малага». Можно сказать, это моя мифическая мечта. Или даже не мечта, а цель. Как говорит Станислав Саламович Черчесов, мечтают девочки», — сказал Селихов.