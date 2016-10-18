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    Селихов: «Мне очень нравится «Малага». Можно сказать, это моя мечта»

    Голкипер «Амкара» Александр Селихов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита», а также признался, что мечтает выступать в Испании за «Малагу».

    «Приятно», когда тобой интересуются именитые клубы. Но я уже устал отвечать на эти вопросы. Нужно спрашивать у руководителей клубов. Эмоции от этих разговоров у меня положительные, хотя понятно, что написать могут что угодно. Мне приятно, но не более того. Не секрет, что «Амкар» не является богатым клубом. Если «Амкар» посчитает нужным меня продать, это может случиться.

    Какие у меня предпочтения среди иностранных клубов? Мне очень нравится «Малага». Можно сказать, это моя мифическая мечта. Или даже не мечта, а цель. Как говорит Станислав Саламович Черчесов, мечтают девочки», — сказал Селихов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.10.2016 00:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 18 октября 2016, 08:38

      ждем предложения испанцев

      1
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 18 октября 2016, 08:30

      странная мечта как у девочки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 18 октября 2016, 06:35

      Хороший вратарь Селихов,хотелось,чтобы он продолжил свою карьеру в РФПЛ.В любом случае-успехов!

      0
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      Рейтинг: -35

      dsg35d 18 октября 2016, 01:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -7
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > dsg35d 18 октября 2016, 02:13

      Раз без фишки ни "ля-ля",
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      И не травмируй кожу.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 18 октября 2016, 00:37

      Малага? Не Барса или Реал, парень реалист!

      12
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 октября 2016, 00:21

      Мифическая мечта? Однако заковыристо выражается.

      0
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