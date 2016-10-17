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  • Пименов: «Траоре в составе ЦСКА – минус один игрок на поле у армейцев»

Пименов: «Траоре в составе ЦСКА – минус один игрок на поле у армейцев»

17 октября 2016, 23:27
12

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов выразил согласие с мнением, что ЦСКА имеет дефицит в одного игрока перед соперником, если на поле в составе армейцев выходит нападающий Ласина Траоре. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 26-летний ивуариец отметился тремя забитыми мячами в девяти поединках.

«Согласен с мнением, что ЦСКА, можно сказать, играет вдесятером, если в составе есть Траоре. Я часто посещаю матчи команды, уже даже болельщики красно-синих так говорят. Траоре не отрабатывает, играет на чистых мячах, хотя в последнем матче он начал добавлять. Посмотрим, что будет в игре с «Монако», – сказал Пименов в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пименов Руслан Траоре Ласина
Комментарии (12)
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Asbjorn
1476739091
Витиньо же вроде есть,чего не вернут то его никак?
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vovan55
1476739113
когда-то и про Мусу так говорили...но согласен - он не стоит тех денег, что за него просят...
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mango
1476739144
Дело не в Траоре он оттягивает на себя двух защитников , просто кроме него никто впереди у Лени не играет. Это идиотская тактика обороняться все йкомандой не дает возможности толком атаковать
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dsg35d
1476744379
Народ, хочу посоветовать одно средство, секс по пару часов, а затянуть в постель теперь совсем не проблема. Подруга посоветовали, какая на эту штуку сама и попалась, говорит что и для девушек совсем не те ощущения - http://vkk.me/ivanov
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ЮЗИК
1476754244
Полностью согласен, слабый нападающий, надо его менять
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опус 2
1476767088
Трудно не согласиться !
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gor77
1476771802
Бомбардир! Пусть ваш сисадмин СПОКОЙНО блокирует всех, кто предлагает какую-то рекламу, типа вот таких - dsg35d и им подобные. Даже не переживайте, эти ни на кого жаловаться не будут!
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15426378s
1476805749
статья по делу, Траоре перемещается по полю все равно что на ходулях чес слово.
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neofizer
1476947927
однако первый гол на новом стадионе именно Траоре забил..уже история.
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