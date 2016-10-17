Пименов: «Траоре в составе ЦСКА – минус один игрок на поле у армейцев»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов выразил согласие с мнением, что ЦСКА имеет дефицит в одного игрока перед соперником, если на поле в составе армейцев выходит нападающий Ласина Траоре. В нынешнем розыгрыше РФПЛ 26-летний ивуариец отметился тремя забитыми мячами в девяти поединках.

«Согласен с мнением, что ЦСКА, можно сказать, играет вдесятером, если в составе есть Траоре. Я часто посещаю матчи команды, уже даже болельщики красно-синих так говорят. Траоре не отрабатывает, играет на чистых мячах, хотя в последнем матче он начал добавлять. Посмотрим, что будет в игре с «Монако», – сказал Пименов в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».