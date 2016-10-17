Руководство «Крыльев Советов» может заменить Веркаутерена Писаревым

Судьба Франка Веркаутерена на посту главного тренера «Крыльев Советов» решится в игре 11-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Получив после восьми матчей чемпионата кредит доверия на ближайшие три встречи, бельгийский наставник не имеет права на поражение в поединке с «канонирами». В противном случае, специалист будет уволен с занимаемой должности. Напомним, в девятом туре самарцы заработали три очка с «Анжи» (2:1), а следом разгромно уступили «Рубину» (0:3).

Сообщается, что главным кандидатом на замену Веркаутерену является рулевой молодежной сборной России Николай Писарев. В число других претендентов на кресло наставника «Крыльев» входят Дмитрий Аленичев, Александр Бородюк и Валерий Карпин.