Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зе Луиш получил травму и может не сыграть с ЦСКА

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш получил повреждение во время поединка 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0). У игрока диагностирован частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы. Сообщается, что форвард сможет обойтись без операционного вмешательства.

    Отметим, недавно красно-белые лишились еще одного своего важного футболиста Квинси Промеса, который получил сильный ушиб стопы в матче за сборную Голландии. Участие обоих игроков в матче 12-го тура с ЦСКА (29 октября) находится под вопросом.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2016 17:57
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 18 октября 2016, 01:12

      Спартак будет надеяться на подачки арбитра

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 17 октября 2016, 23:02

      сначала с уралом сыграйте,там тоже не просто будет а уж потом про цска думайте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 17 октября 2016, 20:18

      Здоровья ребята, ждём в строю! У цска тоже не полный состав, хотелось бы чтобы лидеры команд смогли сыграть, будет куда интересней, а смотреть на 0:0 и 2-3 момента на игру??? Никому этого не нужно, МОСКОВСКОЕ ДЕРБИ должно быть действительно зрелищным, победы сильнейшему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Alexdrill 17 октября 2016, 20:17

      Не велика потеря

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 17 октября 2016, 20:10

      Грешно смеяться над больными людьми))),а вообще это не здорово,хорошо ,когда сильнейшие выясняют отношения....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 17 октября 2016, 20:08

      Посмотрим что скажут лошади после дерби

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 17 октября 2016, 19:42

      Сначала Уралу проиграете, а потом уж вас ЦСКА добьёт.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 17 октября 2016, 19:19

      Это плохо. Спартак в этом сезоне интереснее ЦСК. Если проиграют будет несправедливо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 17 октября 2016, 19:15

      Бля а кто в нападении играть будет???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 17 октября 2016, 18:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вслед за ПромЭсом испугался,что опозорится в матче с нами и сбежал в лазарет)

      -7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11