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    Чугайнов: «Хенти не понимает, что нужно делать на поле»

    Экс-защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мнением о проблемах железнодорожников в атаке. По словам специалиста, красно-зеленые так и не нашли достойной замены ушедшему в «Эвертон» нападающему Умару Ниассу. Напомним, подопечные Юрия Семина в 10 играх РФПЛ забили лишь шесть мячей.

    – Проблема в нападении после ухода Ньясса так в «Локомотиве» и не решилась. Для меня это очевидно. Что Шкулетич, что Хенти не могут достойно играть в команде, которая претендует на что-то серьезное.

    – Хенти вы вообще назвали «дровами»...

    – Типа того. Бежит он хорошо. Только это не легкая атлетика, а футбол. Надо знать, куда двигаться, врываться. Мне кажется, Хенти не понимает, что делать на поле.

    – «Локо» приобрел Портнягина, да только он получил травму.

    – Даже здоровый Портнягин, мне кажется, вряд ли решит проблемы команды в атаке. Нужен другой исполнитель на передней линии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2016 17:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 22:01

      Других не будет, с деньгами напряженка, ага, Каганович породил Локомотив, Дворкович - похоронит.

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 17 октября 2016, 21:27

      переводчика нет или он совсем тупой

      0
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      Рейтинг: +33715

      zra78 > BAIv 18 октября 2016, 08:29

      Ну назвал же он его дрова,а от куда у них мозг?

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 октября 2016, 20:06

      он прав

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 октября 2016, 18:28

      Согласен что нужен другой исполнитель на передней линии.

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