Муса может вернуться из «Лестера» в ЦСКА

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА. Как сообщает New Telegraph, московский клуб готов приобрести нигерийца в том случае, если игрок не сумеет закрепиться в английской Премьер-лиге.

«Мусу по-прежнему очень любят в ЦСКА, где он играл на протяжении пяти сезонов. Армейцы будут рады вновь подписать Ахмеда, если его дела в Англии продолжат складываться неудачно», – заявил источник, близкий к форварду.

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ Муса провел пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями.