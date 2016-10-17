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Муса может вернуться из «Лестера» в ЦСКА

17 октября 2016, 13:13
32

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА. Как сообщает New Telegraph, московский клуб готов приобрести нигерийца в том случае, если игрок не сумеет закрепиться в английской Премьер-лиге.

«Мусу по-прежнему очень любят в ЦСКА, где он играл на протяжении пяти сезонов. Армейцы будут рады вновь подписать Ахмеда, если его дела в Англии продолжат складываться неудачно», – заявил источник, близкий к форварду.

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ Муса провел пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Муса Ахмед
Комментарии (32)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1476699803
Все нападающие сцка уходят в топ чемпионат и не могут себя проявит
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Oblommoff
1476700004
Если так и будет, то браво Гинеру
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VikNMar
1476700030
Вернутся Думбия и Муса - ЦСКА снова ЧЕМПИОН ( еще и у Ерёменко всё будет хорошо ) .
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ivanthebest
1476703694
Как задолбали эти конские своячки... Блять Карвалью верните! Какая-то недоделанная команда возвращенцев, из года в год одна и та же херня... Сначала продают, потом ноют и пытаются вернуть... Вся суть конской унылой команды...
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кошмарик
1476704299
не сумел закрепиться в АПЛ.. вот истинная цена "топ- нападающего" из РПФЛ.. впрочем как и защитников,вратарей,полузащитников... в АПЛ смог закрепиться только Абрамович..
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RussianHorse
1476704505
Было бы шикарно)
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red-white fox
1476704837
+ Думбия и Вагнер
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cska-62
1476704894
Всех домой: и Думбия, и Мусу, и Вагнера Лава, и Жо... И ЦСКА будет чемпионом! Никто не будет страшен! Даже Слуцкий на тренерской скамейке... :-))))
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Seidu_Dumbiy
1476710305
Домой Муся , домой!
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Aztec58
1476715216
Почему, покинув конюшню, жеребцы теряют резвость? Может всё дело в рационе питания с разными добавками?
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