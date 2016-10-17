Ярмоленко: «Следующая ошибка поставит крест на чемпионстве киевского «Динамо»

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко после ничьей с «Черноморцем» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Украины рассказал о шансах команды на золотые медали в нынешнем сезоне.

– Потеря «Шахтером» очков как-то повлияла на игроков «Динамо»?

– Наверное, повлияло, потому что мы вышли какими-то расслабленными. Я очень разочарован, потому что была возможность приблизиться к «Шахтеру» и бороться за чемпионство, но сыграли в плане результата плохо

Не хочется переходить на личности. У нас это такая болезнь в этом сезоне. Обрезались не только Хачериди и Рыбалка. Это у всех может случиться. «Ворскла» забивала нам после ошибок в центре поля. Нужно быть более концентрированными, лучше распоряжаться мячом и не допускать таких контратак. Все команды против нас обороняются и знают, что наша слабая сторона – контратаки. Нас об этом предупреждали, но что-то идет не так.

– Чувствуете, что кто-то из игроков потерял мотивацию?

– Тренеру со стороны виднее. Мое дело и дело каждого футболиста – тренироваться и доказывать, что он достоин играть в основе. А говорить, что кто-то в зоне комфорта... Каждый должен смотреть на себя и свою работу. А рассуждать по этому поводу – не то время. Нужно спокойно садиться и думать, что не так, если мы в этом году хотим побороться за чемпионство.

Если нас устроит второе место, то можно спокойно себе играть. Но я думаю, что «Динамо» – это не тот клуб, которого устроит второе место. Тем более, еще есть «Заря». Для нас есть только первое место. Нам нужно пересмотреть свое отношение и двигаться дальше. Еще ничего не потеряно, но любая наша следующая ошибка может поставить крест на чемпионстве. Нам просто повезло, что «Шахтер» потерял очки.

Я знаю, что должен больше забивать и больше отдавать голевых передач. Даже по сравнению с прошлым сезоном. Пока что-то не получается. Я работаю – это может подтвердить тренерский штаб и ребята, но что-то не выходит